MTG evine dönüyor

MTG‘nin maçlarını oynadığı Canbulat Stadı, 1 milyon 803 bin 977 TL + KDV karşılığında hazır hale getirilirken, MTG ilk devrenin son hafta maçında sahasına kavuşmuş olacak

Spor Dairesi Müdürlüğü’nün sentetik zeminini yenilediği ve Mağusa Türk Gücü’nün ev sahibi olduğu karşılaşmaların oynanacağı Mağusa Canbulat Stadı, 29 Aralık 2018 Cumartesi günü Mağusa Türk Gücü ile Küçük Kaymaklı arasında oynanacak olan K-Pet Süper Lig’in 15. hafta maçı ile resmen hizmete girecek.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra Mağusa Türk Gücü cephesinin yoğun şikayetleri sonrasında saha zeminini yerinde incelediklerini ve değiştirilmesi gerektiğine kanaat getirdiklerini belirtti. Çıkılan ihale sonrasında ihaleyi kazanan şirket tarafından kısa sürede saha zemini yenilenen Mağusa Canbulat Stadı’nın, ilk devrenin son haftasına denk gelen 29 Aralık 2018 Cumartesi günü Mağusa Türk Gücü ile Küçük Kaymaklı arasında oynanacak olan lig karşılaşmasıyla hizmete gireceğini ifade eden Değirmencioğlu, sahanın, 1 milyon 803 bin 977 TL + KDV’ye mal olduğunu da açıkladı. Değirmencioğlu, sahanın tüm Mağusalılar’a hayırlı olmasını diledi.