MTG efsanesi Oraloğlu

Mağusa Türk Gücü teknik direktörüAli Oraloğlu, son dönemde elde ettiği 4 şampiyonluğa da katkı koyarken, 1 kez futbolcu, üç kez de teknik direktör olarak kulübüne şampiyonluk kazandırdı

Necati KÜLAHLILAR

K-Pet Süper Lig’de 2019-2020 futbol sezonu şampiyonu sarı yeşilliMağusa ekibi,Ali Oraloğluteknik direktörlüğündeki Mağusa Türk Gücü (MTG) oldu.

Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Yenicami ile 26. hafta mücadelesinde 3-3 berabere kalarak üst üste ikinci, toplamda 10’uncu şampiyonluğunu ilan etti. Canbulat Stadında Hisar üstü ve kapalı tribünün tamamının dolduğu tarihi günde çıkan 3-3’lük skor şampiyonluğu Mağusa Türk Gücü’negetirdi.Mağusa Türk Gücü elde ettiği bu şampiyonlukla tarihindeki 10. şampiyonluğa ulaşma başarısı gösterdi. 2018 – 2019 sezonunu da şampiyon olarak tamamlayan Mağusa Türk Gücü, bu başarısını bu sezon da devam ettirerek şampiyon ünvanını bırakmadı.

Ali Oraloğlu,Mağusa Türk Gücü tarihinde elde ettiği 10 şampiyonluktan 3 tanesinde teknik direktör olarak şampiyonluk yaşadı. Ali Oraloğlu,daha önce de teknik direktör olarak 2015-16 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Mağusa Türk Gücü’nün son dönemde elde ettiği 4 şampiyonlukta da yer alan Ali Oraloğlu,2005 – 2006 sezonunda attığı gollerle Mağusa Türk Gücü’nü şampiyonluğa taşımış ve futbolcu olarak şampiyonluk sevinci yaşamıştı.