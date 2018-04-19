MTG, Dr. Küçük Stadı’na döndü

Ev sahibi olduğu maçları Canbuat Stadı’nda oynayan Mağusa Türk Gücü, Yeni Boğaziçi ile oynayacağı maç için Dr Küçük Stadı’nı tercih etti. Lig şampiyonluğunu ilan edebileceği haftada Yenicami, komşusu Gençlik Gücü’ne konuk olacak

Oğuz ÇİL K-Pet Süper Lig’de ev sahibi olduğu maçları Canbuat Stadı’nda oynayan Mağusa Türk Gücü, Yeni Boğaziçi ile oynayacağı kritik maç için Dr. Fazıl Küçük Stadı’nı tercih etti. K-Pet Süper Lig play out hattını yakından ilgilendiren önemli maç öncesinde sakatlığa davetiye çıkaran Canbuat Stadı’nın zemininden, iyi zeminli Dr. Fazıl Küçük Stadı’na alınan bölge derbisinde Osman Özpaşa düdük çalacak. K-Pet Süper Lig şampiyonluğunu ilan edebileceği haftada komşusu Gençlik Gücü’ne konuk olacak olan Yenicami maçını kazanıp, Doğan Türk Birliği’nin kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Maçı Utku Hamamcıoğlu yönetecek. K-Pet Ligler’inde haftanın programı şöyle: 21 Nisan Cumartesi: K-Pet Süper Lig Saat 16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: Gençlik Gücü-Yenicami (Utku Hamamcıoğlu) Saat 16.00 Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Doğan Türk Birliği (Mehmet Sezener) Saat 16.00 Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü-Yeni Boğaziçi (Osman Özpaşa) Saat 16.00 Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke-Küçük Kaymaklı (Timur Ercan Bodi) Saat 16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Binatlı (Ali Özer) Saat 16.00 İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği-Ozanköy (Mehmet Malek) Saat 16.00 Cihangir Stadı: Cihangir-Yalova (Kerem Eran) 22 Nisan Pazar: K-Pet Birinci Lig Saat 16.00 Maraş Stadı: Maraş-Gönyeli (Turgay Misk) Saat 16.00 Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Esentepe (Mustafa Öztugay) Saat 16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Lapta (Osman Küçük) Saat 16.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik-Mormenekşe (Fehim Dayı) Saat 16.00 Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar-Göçmenköy (Serkan Durmaz) Saat 16.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Çanakkale (Hakan Muhtaroğlu) Saat 16.00 Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Görneç (Serhan Şimşek) Saat 16.00 Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Doğancı (Serdar Bilgimer) 23 Nisan Pazartesi: K-Pet Süper Lig Saat 19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Merit Alsancak Yeşilova (Emre Öztaşlı)