MTG, Dr. Küçük Stadı’na döndü

Oğuz ÇİL
K-Pet Süper Lig’de ev sahibi olduğu maçları Canbuat Stadı’nda oynayan Mağusa Türk Gücü, Yeni Boğaziçi ile oynayacağı kritik maç için Dr. Fazıl Küçük Stadı’nı tercih etti.
K-Pet Süper Lig play out hattını yakından ilgilendiren önemli maç öncesinde sakatlığa davetiye çıkaran Canbuat Stadı’nın zemininden, iyi zeminli Dr. Fazıl Küçük Stadı’na alınan bölge derbisinde Osman Özpaşa düdük çalacak.
K-Pet Süper Lig şampiyonluğunu ilan edebileceği haftada komşusu Gençlik Gücü’ne konuk olacak olan Yenicami maçını kazanıp, Doğan Türk Birliği’nin kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Maçı Utku Hamamcıoğlu yönetecek.
K-Pet Ligler’inde haftanın programı şöyle:
21 Nisan Cumartesi:
K-Pet Süper Lig
Saat 16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: Gençlik Gücü-Yenicami (Utku Hamamcıoğlu)
Saat 16.00 Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Doğan Türk Birliği (Mehmet Sezener)
Saat 16.00 Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü-Yeni Boğaziçi (Osman Özpaşa)
Saat 16.00 Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke-Küçük Kaymaklı (Timur Ercan Bodi)
Saat 16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Binatlı (Ali Özer)
Saat 16.00 İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği-Ozanköy (Mehmet Malek)
Saat 16.00 Cihangir Stadı: Cihangir-Yalova (Kerem Eran)
22 Nisan Pazar:
K-Pet Birinci Lig
Saat 16.00 Maraş Stadı: Maraş-Gönyeli (Turgay Misk)
Saat 16.00 Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Esentepe (Mustafa Öztugay)
Saat 16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Lapta (Osman Küçük)
Saat 16.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik-Mormenekşe (Fehim Dayı)
Saat 16.00 Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar-Göçmenköy (Serkan Durmaz)
Saat 16.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Çanakkale (Hakan Muhtaroğlu)
Saat 16.00 Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Görneç (Serhan Şimşek)
Saat 16.00 Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Doğancı (Serdar Bilgimer)
23 Nisan Pazartesi:
K-Pet Süper Lig
Saat 19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Merit Alsancak Yeşilova (Emre Öztaşlı)