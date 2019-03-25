banner255
Limassol’da başarıya koştular
Limassol’da başarıya koştular
8 0
61 0
 
Garga inadı
Garga inadı
41 0
Emekçi Kadınlar Panayırı Girne'de yapıldı
Emekçi Kadınlar Panayırı Girne'de yapıldı
7 0
Kaymaklı puanı kaptı, kaçtı
Kaymaklı puanı kaptı, kaçtı
109 0
"Kıbrıslı Türk gençler hem ülkesine hem de kültürüne sahip çıkıyor"
16 0
Otomotiv devi Volvo'dan çok tartışılacak teknoloji
Otomotiv devi Volvo'dan çok tartışılacak teknoloji
20 0
banner82

MTG, Disiplin Kurulunun kararını bekleyecek

banner27

banner262
MTG, Disiplin Kurulunun kararını bekleyecek
banner267

KTFF Soruşturma Mercii,Mağusa Türk Gücü’nün Gençlik Gücü ile oynadığı maçta 21 yaş kuralına uymadığı gerekçesi ile Disiplin Kuruluna sevk etti. Yapılan açıklamada Mağusa Türk Gücü’nün, KTFF Talimatlarına göre oyuncu kriterlerine ve sürelerine uymamasından dolayı Disiplin Talimatı'nın 40. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Disiplin Kuruluna sevk edildiği açıklandı. Disiplin Kurulunun alacağı karara göre şampiyonluk yarışında lider Yenicami’nin 1 puan gerisinde bulunan Mağusa Türk Gücü’nün 1 puanının silinmesi gündeme gelecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.