MTG, Disiplin Kurulunun kararını bekleyecek

KTFF Soruşturma Mercii,Mağusa Türk Gücü’nün Gençlik Gücü ile oynadığı maçta 21 yaş kuralına uymadığı gerekçesi ile Disiplin Kuruluna sevk etti. Yapılan açıklamada Mağusa Türk Gücü’nün, KTFF Talimatlarına göre oyuncu kriterlerine ve sürelerine uymamasından dolayı Disiplin Talimatı'nın 40. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Disiplin Kuruluna sevk edildiği açıklandı. Disiplin Kurulunun alacağı karara göre şampiyonluk yarışında lider Yenicami’nin 1 puan gerisinde bulunan Mağusa Türk Gücü’nün 1 puanının silinmesi gündeme gelecek.