MTG, Dipkarpaz’da kampta

Mağusa Türk Gücü, devre arası hazırlıkları çerçevesinde Dipkarpaz’da kamp yaparken yoğun bir antrenman temposu içerisine girdi

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü, Teknik Direktör Ali Oraloğlu nezaretinde devre arası hazırlıklarını sürdürdü.

Mağusa Türk Gücü ligin 2. yarısına daha güçlü girmek adına devre arası hazırlık dönemini en iyi şekilde geçirmek adına çalışmalar yapıyor. Sarı yeşilliler, 8-12 Ocak 2018 tarihleri arasında Dipkarpaz’da kampa gerçekleştiriyor. 5 gün sürecek zorlu kamp sürecinde verimli çalışmalar geçirmeyi hedefleyen Mağusa Türk Gücü takımı Dipkarpaz’da Garden Hotel’de ikamet ediyor. Mağusa Türk Gücü takımında futbolcular hem verimli bir kamp dönemi geçirmek için çalışırken, takıma yeni katılan oyucular, kamp süresince takıma adapte ve uyum sürecini aşmaya çalışıyorlar.