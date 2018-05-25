MTG defansına takviye yaptı

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü, defansif ağırlıklı oynayan ve MTG altyapısından yetişen ve altyapının her kademesinde forma giydikten sonra 8 yıl önce bonservisli olarak Maraş’a transfer olan Orhan Kalaycı'yı renklerine bağladı

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü, ligin sona ermesinin hemen ardından hız kesmeden transfer çalışmalarına başladı. Bu bağlamda sarı-yeşilliler Maraş Gençlik ve Spor Kulübü’nün önemli oyuncularından Orhan Kalaycı’yı bonservisli olarak renklerine bağladı.

Mağusa Türk Gücü altyapısından yetişen ve altyapının her kademesinde forma giydikten sonra 8 yıl önce bonservisli olarak Maraş’a transfer olan Kalaycı,külüp binasında düzenlenen imza töreninde, atmış olduğu imza ile tekrardan yetiştiği kulüp olan Mağusa Türk Gücü’ne geri döndü.

Genç futbolcu yaptığı açıklamada, 8 yıl sonra tekrardan yuvaya döndüğü için çok mutlu olduğunu, Mağusa Türk Gücü’nde kesinlikle başarılı olmak istediğini ve çalışarak, inanarak hedeflediği noktalara ulaşacağını belirtti. Kalaycı, bu transferde emeği geçen Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt ve Maraş Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Kenan Akın’a da çok teşekkür ettiğini belirtti.

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt ise yaptığı açıklamada, altyapılarından yetişen bir oyuncuyu tekrardan Mağusa Türk Gücü’ne kazandırdıkları için mutlu olduklarını ve yaptıkları bu transferin takıma katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.