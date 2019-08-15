MTG'de tempo arttı

Son şampiyon, bu sezonun şampiyonluğun en büyük adaylarından Mağusa Türk Gücü'nün yeni sezon hazırlıkları kapsamında gittiği Nevşehir Ürgüp’teki çalışmalara devam ediyor.

Sarı yeşilliler, Ürgüp'te Hotel Mustafa tesislerinde dün de ağır antrenmanlarla çalışmalarını sürdürdü. Sarı-yeşillilerde ağır antrenmanlara rağmen keyiflerin yerinde olduğu gözlemlendi.

20 Ağustos'a kadar kamp gerçekleştirecek olan Mağusa Türk Gücü, Cumartesi günü İçel İdman Yurdu Spor Kulübü ile bir de hazırlık maçı oynayacak.