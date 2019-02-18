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MTG'de, Arif'ten şok karar

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MTG'de, Arif'ten şok karar
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Necati KÜLAHLILAR

Mağusa Türk Gücü(MTG), K-PET Süper Lig ve Kıbrıs Kupası'nda yoluna emin adımlarla ilerlerken, takımın yıldızı oyuncusu Arif Uysal, şok bir karar alarak, takımla yollarını ayırdı. Arif Uysal, dün akşam üzeri yapılan sporcu toplantısından sonra facebook paylaşım sayfasından açıklama yaparak ayrılık kararını açıklarken, MTG kulüp başkanı Koral Bozkurt da olayı doğruladı. Arif'in, 1 gol attığı Türk Ocağı maçının 77. dakikasında oyundan alınmasından dolayı bu kararı aldığı öğrenildi.

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