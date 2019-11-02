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MTG çok farklı

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Mağusa Türk Gücü, farklı galibiyetlerine bir yenisini Hamitköy karşısında eklerken, maçı 7 - 2 kazanarak, üst üste 3. galibiyetini aldı. MTG'nin gollerini Uğur 3, Dinopeter 2, Peterebi ve Ünal kaydetti. Hakem kararlarının eleştirildiği maçı kaybederek üst üste 3. Mağlubiyetini alan Hamitköy'ün golleri ise John Ebuka ve Ardadan geldi

MTG çok farklı
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Yer: Canbulat Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Sabriye Atikoğlu, Engin Akkagün

MTG: Yusuf, Yusuf Beyazi, Yaşın, Umut, Mehmet, Ünal(Uğur), Mehmet Erol(Nevzat), Dinopeter, Arif(Sami), Peter, Zokou

Hamitköy: Tolga, Mert, Taner(Mahmut), Hüseyin, Oladele, Agit, Ömer(Aksel), Hasan, İbrahim, Peter(Arda), John

K-PET Süper Ligin şampiyonluktaki iddialı ekibi Mağusa Türk Gücü, geçtiğimiz hafta olduğu gibi Hamitköy karşısında da 7 golle galip geldi.

Dk: 5 Dinopeter 1 - 0 Ünal'ın ara pasına hareketlenen Dinopeter, sağdan ceza sahasına girer girmez sert bir şutla golü attı. 1 -0

Hamitköy baskılı oynadığı bölümde özellikle duran toplardan tehlike yaratmayı başaramayınca MTG oyunda dengeyi kurup üstünlüğü ele aldı.

Dk 41 Taner'in kayarak müdahalesinde Yasin yerde kaldı. Hakem Zekai Töre penaltı noktasını gösterdi. Yoğun itirazlar sonrasında topun başına gelen Yasin'in üst direkten dönen şutunu Ünal kafa ile ağlara yolladı. 2 - 0

Dk 44 Ceza alanı içerisinde topla buluşan Peter'in güzel şutunda devrenin skorunu belirleyen gol geldi. 3 - 0

Dk 49 Uğur 4 - 0 Ceza alanında topla buluşan Uğurun plasesi gol oldu. 4-0

Dk 53 Umut'un, Hasan'ı ceza alanında düşürmesine Zekai Töre penaltı dedi. Ebuka'nın vuruşu gol oldu. 4 - 1

Dk 55 Dinopeter'in kaleciyi de geçip al da at dercesine verdiği pası Uğur gole çevirdi. 5 - 1

Dk 70 Mehmet Gürlü'nün pasında sol çaprazda topla buluşan Uğur, golü artı. 6 - 1

Dk 79 John'un pasında Arda düzgün bir vuruşla golü attı. 6 - 2

Dk 81 Yasin'in sağdan ortasında arka direkte Dinopeter kafayla golü attı. 7 - 2

Dk 87 Sami'nin soldan ortasında Peterebi'nin kafa vuruşu Tolga'nın dokunuşuyla direkten döndü ve maç 7 - 2 sona erdi.

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