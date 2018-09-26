MTG - Çetinkaya maçı 30TL

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de 2.haftada oynanacak maçların bilet fiyatlarını açıkladı.

Buna göre ligde 28 Eylül Cuma akşamı saat 19.00’da, Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak Mağusa Türk Gücü – Çetinkaya maçının bilet fiyatı 30 TL olarak belirlendi. Aynı karşılaşmada kadınlardan da 15 TL bilet ücreti alınacak. Liglerde oynanacak diğer maçlar; kulüpler KTFF’ye bilet fiyatlarını bildirim yapmadığı için 20 TL olarak belirlendi. KTFF daha önce bilet fiyatları konusunda kulüplerin fiyat belirleme yetkisine sahip olduğunu bildirmiş ve ilgili hafta maçları öncesindeki Çarşamba günü mesai bitimine kadar kulüplerden KTFF'ye bildirim yapmasını istemişti.