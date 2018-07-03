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MTG bombaları patlattı

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MTG bombaları patlattı
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Süper Lig'de geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle üst sıralara oynamayı hedefleyen ancak play-out maçları oynayan Mağusa Türk Gücü, yeni sezon öncesi transfer sezonu başlamadan anlaşmaya vardığı üç oyuncu ve Kaymaklı'nın yıldız futbolcusu Uğur Gök ile Gençler Birliği'nin yıldız futbolcuları Şenol Şoför ve Mehmet Erol'u dün Futbol Federasyonu'nda attırdığı imzalarla renklerine bağladı.  

MTG Kulüp Başkanı Koral Bozkurt ile yöneticiler Kemal Mahirel ve Çağrı Aktuğ'un da bulunduğu imza töreninde transfer sezonu açılmadan anlaşmaya varılan Yenicami'den kaleci Yusuf Yontar, K.Kaymaklı'dan kaleci Ufuk Şimşek ve Maraş Gençlik Spor Kulübü'nden Orhan Kalaycı'da dün attıkları imzalarla resmen MTG'li oldular.

MTG iki sezonun sonunda eski futbolcusu Uğur Gök'ü yeniden renklerine bağladı. 2016-2017 sezonunun devre arasında Mağusa Türk Gücü'nden Küçük Kaymaklı'ya transfer olan Uğur Gök, geride kalan 2017-2018 sezonunda 36 gol atarak Gol Kralığı taçını giymişti.

Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro kurmak ve bunun neticesinde de mutlu sona ulaşmak isteyen Mağusa Türk Gücü, Gençler Birliği'nden Mehmet Erol ve Şenol Şöför'ü de kadrosuna kattı. Mağusa Türk Gücü, renklerine bağladığı iki oyuncuya da imzaları attırdı ancak bu futbolcular için Gençler Birliği yeni yönetiminin Tahkim Kurulu'na itiraz etmesi bekleniyor.

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