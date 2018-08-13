MTG, Bolu'da bileniyor

Mağusa Türk Gücü yeni sezon hazırlıklarını Bolu Gerede bölgesindeki Kaya Green Park Otel'de sürdürüyor. 19 Ağustos'a kadar 7 gün sürecek olan yurt dışı kampında güç depolayacak olan Mağusa Türk Gücü kafilesinde 24 sporcunun yanı sıra Mağusa Türk Gücü yöneticilerinden Kemal Mahirel de yer alıyor.

Kamp süresi boyunca, günü çift idmanlarla tamamlayacak olan Mağusa Türk Gücü, Türkiye Bölgesel Ligi 4.grup takımlarından Yeni Amasya Spor ile 15 Ağustos Çarşamba günü bir de hazırlık maçı yapacak. Kafile 19 Ağustos Pazar akşamı ise Ankara üzerinden ülkeye dönecek.