banner107
Transfer yoğunluğu
Transfer yoğunluğu
5 0
Hakemler grup toplantılarıyla bilgilendirildi
Hakemler grup toplantılarıyla bilgilendirildi
54 0
Mesarya’da muhabbetin adresi
Mesarya’da muhabbetin adresi
18 0
Sürücüler zor anlar yaşadı
Sürücüler zor anlar yaşadı
48 0
El emeği ürünler halka sunuluyor
El emeği ürünler halka sunuluyor
13 0
Kulüpler Birliği'nde Yılmaz dönemi
Kulüpler Birliği'nde Yılmaz dönemi
47 0
Nissan’dan GT-R’ın 50. yılına özel modeli: GT-R50
Nissan’dan GT-R’ın 50. yılına özel modeli: GT-R50
40 0
Halk Evi, Şenol'dan vazgeçmedi
Halk Evi, Şenol'dan vazgeçmedi
147 0
banner82
banner147

MTG, Bolu'da bileniyor

banner27

MTG, Bolu'da bileniyor
banner137

Mağusa Türk Gücü yeni sezon hazırlıklarını Bolu Gerede bölgesindeki Kaya Green Park Otel'de sürdürüyor. 19 Ağustos'a kadar 7 gün sürecek olan yurt dışı kampında güç depolayacak olan Mağusa Türk Gücü kafilesinde 24 sporcunun yanı sıra Mağusa Türk Gücü yöneticilerinden Kemal Mahirel de yer alıyor.

Kamp süresi boyunca, günü çift idmanlarla tamamlayacak olan Mağusa Türk Gücü, Türkiye Bölgesel Ligi 4.grup takımlarından Yeni Amasya Spor ile 15 Ağustos Çarşamba günü bir de  hazırlık maçı yapacak. Kafile 19 Ağustos Pazar akşamı ise Ankara üzerinden ülkeye dönecek.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.