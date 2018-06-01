MTG antrenman sahasına kavuşacak

Spor Dairesi Müdürlüğü ile Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü, Türk Gücü’nün yeni inşa edeceği Antrenman Tesisleri bölgesinde yer alan antrenman sahaları için ilk adımı attı.

İki taraf arasında varılan anlaşma neticesinde daire yetkilileri ve kulüp yöneticileri bir araya gelerek mühendisler eşliğinde arazide inceleme yaparak çalışmalara start verdi. Varılan anlaşma neticesinde Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü arazinin temizlenmesi ve tellenmesi için çalışma başlattı. Daha sonra arazide drenaj çalışmaları yapılıp ekim için hazırlık yapılacak. Spor Dairesi de kısa süre içerisinde arazinin ekime hazırlanmasıyla birlikte alt yapı ve ekim işlemlerine hız verip antrenman sahasını yeni sezon açılışına yetiştirmeye çalışacak.