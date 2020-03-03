MTG aldı başını gidiyor

Mağusa Türk Gücü, zorlu Merit Alsancak Yeşilova deplasmanından da galibiyetle dönerek şampiyonluk yolunda rakipsiz ilerlemeye devam etti. Mağusa Türk Gücü, en yakın takipçisi konumuna gelen Doğan Türk Birliği’nin 10 puan önünde bulunuyor
Son 3 sıradaki takımlar Gençlik Gücü, Düzkaya ve Çetinkaya haftayı mağlubiyetle kapatarak işlerini zora sokmaya devam ederlerken, play out hattında kazanan Binatlı haftanın kârlılarından oldu
4 maçı ev sahibi, 2 maçı deplasman takımlarının kazandığı, 2 maçın da berabere tamamladığı haftada kazanan Gönyeli, 5’te 5 yaparak play out hattından çıkarken, düşüşü süren Baf Ülkü Yurdu play out hattına geriledi
K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında John Ebuka 26 golde kalırken, Peter Ebi 21 gole yükselerek takibini sürdürdü
Haftanın Takımı: Mağusa Türk Gücü
Mağusa Türk Gücü, zorlu Merit Alsancak Yeşilova deplasmanından da galibiyetle dönerek şampiyonluk yolunda rakipsiz ilerlemeye devam etti
Haftanın Yıldızı: Berkem Korbay (Binatlı)
Binatlı zorlu Yenicami deplasmanında galip gelerek kritik bir 3 puanı hanesine Berkem Korbay, savunmada kusursuz bir futbol oynayarak galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Direktörü: Niyazi Göksun (Küçük Kaymaklı)
Küçük Kaymaklı teknik adamı Niyazi Göksun, moralsiz takımını Çetinkaya karşısına iyi motive ederken, geriye düşen takımına yaptığı yerinde müdahalelerle de galibiyetin gelmesini sağladı
Haftanın Hakemi: Utku Hamamcıoğlu (Merit Alsancak Yeşilova – Mağusa Türk Gücü)
Utku Hamamcıoğlu haftanın en zorlu maçlarından olan ve büyük çekişme içerisinde geçen Merit Alsancak Yeşilova – Mağusa Türk Gücü maçını başarıyla yönetirken, verdiği 3 penaltı, kırmızı kart ve sarı kartlar da doğruydu
Haftanın Kare Ası
Yunus (Binatlı)
Aykut (Lefke)
Berkem (KK)
Sylla (Gönyeli)
Haftanın On Biri
Kemal (Gönyeli)
Yasin (MTG)
Azat (Gönyeli)
Habibi (Binatlı)
Bahadır (KK)
Aydın (DTB)
Mehmet (MTG)
Semih (Lefke)
Felix (Gönyeli)
Dinopeter (MTG)
Kasım (Lefke)
K-Pet Süper Ligde 21. Haftada alınan sonuçlar şöyle:
Yenicami – Binatlı: 1-2
Doğan T. Birliği – Düzkaya: 1-0
Lefke – Gençlik Gücü: 3-1
Gönyeli – Türk Ocağı: 2-1
Hamitköy – Cihangir: 1-1
Küçük Kaymaklı – Çetinkaya: 3-1
Baf Ülkü Yurdu – Göçmenköy: 0-0
M. Yeşilova – Mağusa T. Gücü: 3-4
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
21
|
17
|
2
|
2
|
69
|
22
|
47
|
53
|
2.
|
21
|
14
|
1
|
6
|
44
|
27
|
17
|
43
|
3.
|
21
|
12
|
6
|
3
|
36
|
21
|
15
|
42
|
4.
|
21
|
12
|
2
|
7
|
50
|
32
|
18
|
38
|
5.
|
21
|
12
|
2
|
7
|
54
|
37
|
17
|
38
|
6.
|
21
|
11
|
3
|
7
|
62
|
41
|
21
|
36
|
7.
|
21
|
10
|
3
|
8
|
41
|
39
|
2
|
32
|
8.
|
21
|
9
|
4
|
8
|
35
|
38
|
-3
|
31
|
9.
|
21
|
7
|
5
|
9
|
28
|
37
|
-9
|
26
|
10.
|
21
|
8
|
1
|
12
|
45
|
54
|
-9
|
25
|
11.
|
21
|
7
|
4
|
10
|
31
|
46
|
-15
|
25
|
12.
|
21
|
7
|
3
|
11
|
37
|
51
|
-14
|
24
|
13.
|
21
|
6
|
3
|
12
|
33
|
44
|
-11
|
21
|
14.
|
21
|
5
|
3
|
13
|
27
|
42
|
-15
|
18
|
15.
|
21
|
4
|
2
|
15
|
26
|
60
|
-34
|
14
|
16.
|
21
|
3
|
4
|
14
|
24
|
51
|
-27
|
13
K-PET Süper Ligde 22. hafta programı şöyle:
6 MART, SAAT 18:00
Türk Ocağı – Hamitköy, Mete Adanır Stadı
Çetinkaya – Yeşilova, Atatürk Stadı
7 MART, SAAT 14:30
MTG – Gönyeli, Canbulat Stadı
Cihangir – DTB, Cihangir Stadı
Göçmenköy – Binatlı, Atatürk Stadı
8 MART, SAAT 14:30
Düzkaya – Lefke, Nihat Bağcıer Stadı
GG – YAK, Atatürk Stadı
BÜY – KK, Üner Berkalp Stadı