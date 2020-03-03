MTG aldı başını gidiyor

Mağusa Türk Gücü, zorlu Merit Alsancak Yeşilova deplasmanından da galibiyetle dönerek şampiyonluk yolunda rakipsiz ilerlemeye devam etti. Mağusa Türk Gücü, en yakın takipçisi konumuna gelen Doğan Türk Birliği’nin 10 puan önünde bulunuyor

Mağusa Türk Gücü, zorlu Merit Alsancak Yeşilova deplasmanından da galibiyetle dönerek şampiyonluk yolunda rakipsiz ilerlemeye devam etti. Mağusa Türk Gücü, en yakın takipçisi konumuna gelen Doğan Türk Birliği’nin 10 puan önünde bulunuyor

Son 3 sıradaki takımlar Gençlik Gücü, Düzkaya ve Çetinkaya haftayı mağlubiyetle kapatarak işlerini zora sokmaya devam ederlerken, play out hattında kazanan Binatlı haftanın kârlılarından oldu

4 maçı ev sahibi, 2 maçı deplasman takımlarının kazandığı, 2 maçın da berabere tamamladığı haftada kazanan Gönyeli, 5’te 5 yaparak play out hattından çıkarken, düşüşü süren Baf Ülkü Yurdu play out hattına geriledi

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında John Ebuka 26 golde kalırken, Peter Ebi 21 gole yükselerek takibini sürdürdü

Haftanın Takımı: Mağusa Türk Gücü

Mağusa Türk Gücü, zorlu Merit Alsancak Yeşilova deplasmanından da galibiyetle dönerek şampiyonluk yolunda rakipsiz ilerlemeye devam etti

Haftanın Yıldızı: Berkem Korbay (Binatlı)

Binatlı zorlu Yenicami deplasmanında galip gelerek kritik bir 3 puanı hanesine Berkem Korbay, savunmada kusursuz bir futbol oynayarak galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Direktörü: Niyazi Göksun (Küçük Kaymaklı)

Küçük Kaymaklı teknik adamı Niyazi Göksun, moralsiz takımını Çetinkaya karşısına iyi motive ederken, geriye düşen takımına yaptığı yerinde müdahalelerle de galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Utku Hamamcıoğlu (Merit Alsancak Yeşilova – Mağusa Türk Gücü)

Utku Hamamcıoğlu haftanın en zorlu maçlarından olan ve büyük çekişme içerisinde geçen Merit Alsancak Yeşilova – Mağusa Türk Gücü maçını başarıyla yönetirken, verdiği 3 penaltı, kırmızı kart ve sarı kartlar da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Yunus (Binatlı)

Aykut (Lefke)

Berkem (KK)

Sylla (Gönyeli)

Haftanın On Biri

Kemal (Gönyeli)

Yasin (MTG)

Azat (Gönyeli)

Habibi (Binatlı)

Bahadır (KK)

Aydın (DTB)

Mehmet (MTG)

Semih (Lefke)

Felix (Gönyeli)

Dinopeter (MTG)

Kasım (Lefke)

K-Pet Süper Ligde 21. Haftada alınan sonuçlar şöyle:

Yenicami – Binatlı: 1-2

Doğan T. Birliği – Düzkaya: 1-0

Lefke – Gençlik Gücü: 3-1

Gönyeli – Türk Ocağı: 2-1

Hamitköy – Cihangir: 1-1

Küçük Kaymaklı – Çetinkaya: 3-1

Baf Ülkü Yurdu – Göçmenköy: 0-0

M. Yeşilova – Mağusa T. Gücü: 3-4

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



K-PET Süper Ligde 22. hafta programı şöyle:

6 MART, SAAT 18:00

Türk Ocağı – Hamitköy, Mete Adanır Stadı

Çetinkaya – Yeşilova, Atatürk Stadı

7 MART, SAAT 14:30

MTG – Gönyeli, Canbulat Stadı

Cihangir – DTB, Cihangir Stadı

Göçmenköy – Binatlı, Atatürk Stadı

8 MART, SAAT 14:30

Düzkaya – Lefke, Nihat Bağcıer Stadı

GG – YAK, Atatürk Stadı

BÜY – KK, Üner Berkalp Stadı