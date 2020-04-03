MTG Akademi antrenörleri ,“Evde kal” dediler

Mağusa Türk Gücü Akademi antrenörleri hazırladıkları video ile “Evde kal” çağrısında bulunurlarken, sporcuların fiziksel ve zihinsel olarak performanslarını koruyabilmek adına online antrenman programlarını daha da sık kullanmaya başladıklarını açıkladılar

Mağusa Türk Gücü Akademi antrenörleri hazırladıkları video ile “Evde kal” çağrısında bulunurlarken, evde spor yapmanın önemine, ihtiyaçlı kişilere yardım yapmanın önemine ve sokak hayvanları için besin sağlamaya da özen gösterilmesine dikkat çektiler.

“Mağusa Türk Gücü Akademi antrenörlerinden mesaj var; sloganıyla paylaşılan video ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu zorlu süreç içerisinde vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları ve evde kalmaları gerekiyor.

Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de olumsuzluklara neden olan bu salgından dolayı MTG Akademi olarak sporcularımızın süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmelerinin yanı sıra fiziksel ve zihinsel olarak mevcut performanslarını koruyabilmek adına bir yılı aşkın süredir kullandığımız online antrenman programlarını şu günlerde daha da sıklaştırdık. Böylelikle oyuncu gruplarımızı yakından takip ediyoruz. Sağlık dolu yarınlar diliyoruz.