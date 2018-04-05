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MSA’nın son 16 sevinci

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MSA’nın son 16 sevinci
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen U15 Yıldızlar Ligi’nde grup maçlarının tamamlanmasının ardından gözler son 16 turuna çevrildi.

32 takımın mücadele ettiği U15 Yıldızlar Ligi’nde 2. Grup’ta mücadele eden Mağusa Spor Akademisi ikinci kez katıldığı ligde grup aşamasında üçüncü olarak son 16 turuna kalmayı başardı. Grupta oynadığı 10 maçtan 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak, 54 gol atıp, kalesinde 16 gol görerek topladığı 19 puanla grupta üçüncü sırayı alarak adını son 16 turuna yazdırmayı başaran Mağusa Spor Akademisi, 54 golle en çok gol atan altı takımdan biri olan Mağusa Spor Akademisi’nde, Ökkeş Can Acet 11 golle öne çıkan isim oldu.

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