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MSA namağlup şampiyon

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Fatma Amca Kadınlar Anı Turnuvası’nda, Mağusa Spor Akademisi (MSA) namağlup şampiyon oldu

MSA namağlup şampiyon
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Geleneksel olarak düzenlenen merhum Fatma Amca Kadınlar Anı Futbol Turnuvası geçtiğimiz gün yapıldı.

Gönyeli Spor Kulübü kadın futbol takım kaptanlığı yapan Kıbrıs Türk kadın futboluna önemli hizmetler veren merhum Fatma Amca anısına düzenlenen Fatma Amca Kadınlar Anı Futbol Turnuvası’nda Mağusa Spor Akademisi kadın futbol takımı namağlup şampiyon oldu.

Gönyeli halı sahasında iki gün boyunca gerçekleştirilen 5. Fatma Amca Kadınlar Anı Futbol Turnuvası’na ligde mücadele eden Akdeniz Spor Birliği, Mağusa Spor Akademisi, Geçitkale, Merit Alsancak Yeşilova, Gönyeli eski dostlar olmak üzere beş takım katıldı.

Oynanan maçların ardından Mağusa Spor Akademisi grubu birinci, Akdeniz Spor Birliği ikinci, Geçitkale üçüncü, Merit A.Yeşilova ise dördüncü tamamladı. İkinci gün oynanan yarı final maçlarında Mağusa Spor Akademisi, Merit Alsancak Yeşilova’yı 14-1, Akdeniz Spor Birliği, Geçitkale’yi 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Üçüncülük karşılaşmasında Geçitkale, Merit A.Yeşiolova’yı 3-0 mağlup ederek turnuva üçüncüsü oldu. Turnuvanın final karşılaşmasında Mağusa Spor Akademisi, Akdeniz Spor Birliği’ni 8-0 mağlup ederek namağlup turnuva şampiyonu oldu.

Turnuvanın en iyi kalecisi Mağusa Spor Akademisi’nden Şefika Evlat, en centilmen oyuncu Merit A.Yeşilova’dan Zeynep Süngü, gol kraliçesi 5 golle Mağusa Spor Akademisi’nden Ayşe Mullacuma oldu. Düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara ve başarılı sporculara kupaları, Gönyeli Spor Kulübü yöneticisi Yılmaz Behlül, merhum Fatma Amca’nın kardeşi Cengiz Amca, oğlu Önder Bor, aile dostu Aykul Emirhan, Lungo Cafe sahibi Mehmet Zorba, Kiler Market temsilcisi Orçun Benli ve Poy Organizasyon sahibi Özerk

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