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MSA Masterleri, Antalya’da

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Mağusa Spor Derneği Masterleri, Antalya’da düzenlenen Uluslararası Antalya Soccer Cup 2018 Masterler Futbol Turnuvası’na katılıyor

MSA Masterleri, Antalya’da
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Mağusa Spor Derneği(MSA) Master Futbol Takımı, geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Antalya Soccer Cup 2018 Masterler Futbol Turnuvası’na katılmak üzere bugün öğlen Antalya’ya gidiyor.

Kremlin Palace Otel’de konaklayacak olan Mağusa Spor Derneği Master Futbol Takımı kafilesinde kafile başkanlığını Mağusa Spor Derneği başkanı Osman Nalbantoğlu, antrenörlüğünü ise Zafer Kuş yapıyor. 52 kişilik sporcunun yer aldığı takım, 18-22 Nisan tarihleri arasından düzenlenecek olan turnuvada, en iyi dereceyi elde etmeyi hedefleyecek. Turnuvada 38 takım, 8 grupta beşerli tek devreli lig usulüne göre mücadele edecek.

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