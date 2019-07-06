MSA gururlu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Başarı Ödülleri Gecesi" nde KKTCELL Kadınlar liginde ilk kez şampiyon olan Mağusa Spor Akademisi (MSA) Kadın futbol takımı damga vurdu.

Mağusa Spor Akademisi Kulüp Başkanı Ahmet Ogan, Antrenör Şerif Ogan, yönetici Laika Çakır ve futbolcuların katıldığı ödül gecesinde birliktelik ön plandaydı.

Mağusa Spor Akademisine, Başarı ödülünü CTP Genel başkanı Tufan Erhürman verirken, şampiyonluk kupası başkan, antrenör, takım kaptanlarının elinde bir kez daha yükseldi.

3 yıl önce Kadınlar ligine katılan Mağusa Spor Akademisi üçüncü sezonunda ilki başararak namağlup şampiyon oldu. "Başarı Ödülleri Gecesi"nin ardından Mağusa Spor Akademisi ailesinin mutluluğunu fotoğraf karelerine yansıdı.