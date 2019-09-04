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MSA'dan Mağusa Belediyesi’ne teşekkür

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Kadın futbolunda yedi yıl aradan sonra şampiyonluğu Mağusa’ya getiren Mağusa Spor Akademisi (MSA) Mağusa Belediyesine nezaket ziyaretinde bulundu

MSA'dan Mağusa Belediyesi’ne teşekkür
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Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen KKTCELL Kadınlar Liginde namağlup şampiyon olan Mağusa Spor Akademisi Kadın Futbol Takımına katkı koyan Mağusa Belediyesine nezaket ziyaretinde bulunarak teşekkür edildi.

Ziyarete, kadın futbolunda yedi yıl aradan sonra şampiyonluğu Mağusa’ya getiren Mağusa Spor Akademisi başkanı Ahmet Ogan ve bazı futbolcular katıldı. Mağusa Belediye başkanı İsmail Arter yurt dışında olduğundan dolayı Asbaşkanı Cem Dana tarafından Mağusa Spor Akademisi heyeti kabul edildi.

KKTCELL Kadınlar Liginde 2018-2019 futbol sezonunda namağlup şampiyon olan Mağusa Spor Akademisi Kadın futbol takımı sezon boyunca lig maçlarında giymiş oldukları formayı Mağusa Belediye Asbaşkanı Cem Dana’ya takDim edildi.

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