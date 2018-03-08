Mourinho, dört günde 1 milyon 900 bin Euro kazanacak

2018 Dünya Kupası'nın şimdiden kazanan ismi Manchester United Menajeri Jose Mourinho oldu

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nın en büyük kazananlarından biri daha şimdiden Manchester United Menajeri Jose Mourinhooldu. Mourinho, Rusya Televizyonu Russian Today (RT) için yorumculuk yapacak ve 4 gün için yaklaşık 1 milyon 900 bin euro kazanacak.

2014 Dünya Kupası sırasında Yahoo için yorum yapan ve 1 milyon euro kazanan Portekizli teknik adam, 2018 Dünya Kupası'nda bu kez RT için görüşlerini paylaşacak. İlk dört gün Rusya'da olacak Mourinho, daha sonra İngiltere'ye dönecek. Son gün ise uydu aracılığıyla televizyona bağlanıp yorumlarını yapacak.