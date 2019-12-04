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Moses ilk yarıyı kapattı

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Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de antrenmanda attığı depar sırasında ağrı hisseden Victor Moses'ın sol üst adelesinin üst tarafında 2. derece kısmı yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı

Moses ilk yarıyı kapattı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği ile 6 Aralık Cuma günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerin Njeryalı futbolcusu Moses antrenmanda sakatlanarak sezonun ilk yarısını kapattı.

Moses Fenerbahçe'nin oynayacağı Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giyemeyecek.

MOSES'İN ADALESİNDE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada attığı depar sırasında ağrı hisseden Moses'in, sol üst adalesinin üst tarafında 2. derece kısmi yırtık oluştuğu bildirildi. Açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAZIRLIKLARI

İstanbulspor karşılaşmasında oynamayan futbolcular ise 5'e 2 top kapma, pas ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı.

Hasan Ali Kaldırım ve Mevlüt Erdinç, özel program dahilinde antrenman yaptı.

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