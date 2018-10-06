Mormenekşe’ye galibiyet emri geldi

Mormenekşe, Mesarya karşısında geriye düştüğü maçın son 20 dakikasında bulduğu gollerle maçı kazanırken, eski Mesaryalı Şevki Emir, 2 golle galibiyetin mimarı oldu

Stad: Cemal Balses Stadı

Hakemler: Timur Bodi, Sertan Alkın, Ercan Akkagün

Mormenekşe: Gökan, Ali(Nazım), Nasuh, Mehmetali(Şevki), Emre, Rıdvan, Can, Emre, Burak(Asilkan), Sabri, Fetin

Mesarya: Ferhat, Volkan(Volkan), Emre, Nahit, Eren(Abdullah), Hascan, Muammer, Okan, Ali(Ogün), Ahmet, Alp Er

K-PET Birinci Lig’de zirve hedefinde olan Mormenekşe, Mesarya karşısında 1-0 geriye düştüğü maçın son 20 dakikasında bulduğu gollerle maçı kazanırken, Şevki Emir 2 golle galibiyetin mimarı oldu.

Maçın ilk devresinin genelinde oyun dengeli geçerken, Mesarya’dan Okan Göktürk maçın 31. dakikasında kırmızı kart gördü. Devrenin son bölümünde gelişen Mesarya atağında 44’te Ahmet, 10 kişi oynayan takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

İkinci devre oyun dengeli geçerken, Mormenekşe’nin antrenör futbolcusu Ali İmam’ın, 60. dakikadan sonra yaptığı 3 değişiklik sonrasında Mormenekşe oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Mormenekşe 70’de Sabri ile eşitliği bulurken, 76 ve 78’de sonradan oyuna giren Şevki Emir’in golleriyle maçı 3-1 kazandı. Maç sonunda Mormenekşeliler sevinçlerini taraftarları ile paylaştılar.