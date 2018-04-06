Mormenekşe’nün gözü Süper Lig’de

Mormenekşe, Hamitköy’ü gece maçında yenerek lig üçüncülüğündeki avantajını daha da artırırken, Süper Lige direk çıkma şansını da devam ettirdi. Takım olarak iyi oynayan Mormenekşe’de, Gökay ön plana çıkan oyuncu oldu. Hamitköy ise bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince mağlubiyete razı olup, play off şansını azalttı

Yer: Atatürk Stadı Hakemler: Timur Bodi, Ferhat Tuna, Mehmet Ekşici Hamitköy: Tolga, Ragıp(Hasan), Onur, Salih, Friday, Ender, Tufan, Umut, Toykan, Özgür, Mahmut(Mehmet) Mormenekşe: Gökhan, Kenan, Sabri, Ahmet, Hüseyin, Ali(Burak), Gökay(Can), Rıdvan, Ömer(Sami), Rifat, Emre K-PET Birinci Lig’de Ufuk Fırat’ın Mormenekşe’si, Hamitköy’ü deplasmanda mağlup ederek Süper Lige yükselme yolunda ilerleyişini sürdürdü. Dk 7 Hamitköy ceza alanında oluşan karambolde Emre’nin kaleye giden şutunu, Salih sakatlanma pahasına çıkardı. Dk 22 Defansın arkasına atılan topa hareketlenen Mahmut’un şutunu, savunma son anda kornere çeldi. Dk 30 Gökay’ın soldan yapılan ortada 6 pastan vurduğu kafa vuruşunu kaleci Tolga çıkardı. Dk 31 Defansın arkasına atılan topa hareketlenen Özgür’ün şutunu kaleci Gökan köşeden çıkardı. Dk 39 Mormenekşe kontra atağında soldan ceza alanına giren Rıdvan plase ile ters köşeden golü attı. 0-1 Dk 56 Gökay’ın geliştirdiği kontra atakta top alan Ali, sağ çaprazdan plase ile ters köşeden golü attı. 0-2 Dk 68 Kaleci Gökan’ın hatasında topu önünde bulan Özgür’ün şutunu savunma çizgiden çıkardı. Dk 71 Özgür’ün kullandığı kornerde Friday’in kafa vuruşu üst direkten döndü. Dk 76 Sağdan ceza alanına giren Gökay’ın plasesinde top kaleci Tolga’nın altından ağlara gitti. 0-3 Dk 86 Özgür’ün şutunda top direkten döndü. Dk 90 Özgür’ün kullandığı frikikte top ağlara gidince skor belirlendi. 1-3