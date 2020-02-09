Mormenekşe’nin nefesi yetmedi

Mormenekşe, Dörtyol karşısında 3-0 geriye düştüğü maçı 3-2’ye getirmesine rağmen maçtan puan alamadı. Dörtyol önemli bir 3 puan alıp rakibini sıralamada geride bıraktı

K-PET Birinci Ligin 18. haftasında Mormenekşe, Hakan Muhtaroğlu’nun yönettiği maçta Cemal Balses Stadında Dörtyol’u konuk etti.

Mormenekşe, Dörtyol karşısında 3-0 geriye düştüğü maçı 3-2’ye getirmesine rağmen maçtan puan alamadı. Dörtyol önemli bir 3 puan alıp rakibini sıralamada geride bıraktı.

Dörtyol ilk devreyi Ayberk ve Hakan’ın golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci devreye de golle başlayan Dörtyol, Hakan ile 50’de farkı 3’e çıkardı. Kalan bölümde Mormenekşe, Salih’in kendi kalesine attığı ve Ömer Furkan’ın golleriyle maçı 2-3 yapmasına rağmen eşitliği yakalayamadı ve maç 2-3 sona erdi.