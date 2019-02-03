Mormenekşe’nin nefesi yetmedi

Yalova deplasmanında 3 farklı geriye düşen Mormenekşe, son bölümde Nasuh ile 2 gol bulmasına rağmen maçı beraberliğe taşıyamadı. Maçın tüm golleri ikinci devrede atıldı

K-PET Birinci Lig’de zirve hedefinde olan Yalova, eski teknik direktörü Cenk Berkalp’ın çalıştırdığı maçta Mormenekşe karşısında 3-2 galip gelerek üçüncü sıraya yükseldi. Cenk Berkalp yönetiminde ilk maçına çıkan Mormenekşe ise ikinci devreye mağlubiyetle başlayarak sıkıntılı bölgede kaldı.

Evren Karademir’in yönettiği maçın ilk devresinde her 2 takım da kontrollü oyunu tercih ederken, taraflar gol atmayı başaramadı ve devre 0-0 sona erdi.

İkinci devreye Yalova daha etkili başlarken, Taylan, İsmail ve Turhan’ın golleriyle 3-0 öne geçti. Mormenekşe ise Can’ın, 52. dakikada kırmızı kart görüp 10 kişi kalmasına rağmen maçı bırakmadı. Konuk ekip son 8 dakika içerisinde Nasuh ile 2 gol bulmasına rağmen maçı kaybetti.