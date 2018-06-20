Mormenekşe’de genel kurul tarihi belirlendi

Mormenekşe olağan genel kurulunu 4 Temmuz’da gerçekleştiriyor. Başkan vekili Hasan Kemal Sesigüzel’in başkan adayı olmayı düşünmediği Mormenekşe’de Metin Menekşeli’nin içinde yer alacağı veya destek vereceği bir oluşum için çalışıldığı öğrenildi

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe Gençlerbirliği Spor Kulübü olağan genel kurulunu 4 Temmuz Çarşamba akşamı gerçekleştiriyor.

Kulüp lokalinde saat 20:00’de gerçekleşecek genel kurulda sırasıyla divan oluşumu, 2017-2018 sezonu maliyet ve faaliyet raporlarının okunup aklanması, başkanlık seçimi ve dilek ve temenniler gündemi yer alacak. Kulübün şu an ki başkan vekili Hasan Kemal Sesigüzel yeni sezonda başkan adayı olmayı düşünmediğini, fakat kulübü sahipsiz bırakmamak adına oluşacak iyi bir yönetime tam destek vereceğini açıkladı.

Bu arada Mormenekşe’de kulüp eski başkanlarından Metin Menekşeli’nin de içinde yer alacağı veya destek vereceği bir oluşum için çalışıldığı öğrenildi.”