Mormenekşe’de gençlere şans doğdu

K-PET Birinci Ligin ilk devresinde istikrarsız bir grafik çizen ve devreyi 9. sırada tamamlayan Mormenekşe ikinci devre öncesinde kadrosunda revizyon gerçekleştirecek.

Mormenekşe U21 Takımından yetişen 2 genç futbolcu Ertan Menekşeli ve Nurettin Çobanoğlu, A Takımına alındılar. Her 2 futbolcu da A Takım ile antrenmanlara başlarken, hazırlık maçlarında da oynamaya başladılar.

Bu arada Mormenekşe’nin sezon başında yarı devreliğine kadrosuna kattığı Tugay Sezer’in yeniden Yeni Boğaziçi’ne dönebileceği öğrenildi.