banner255
banner69
KTÖS Satranç Şöleninde birincilik YDÜ’nün
KTÖS Satranç Şöleninde birincilik YDÜ’nün
9 0
48 0
 
Su taşkınları yolları kapattı
Su taşkınları yolları kapattı
155 0
Sebze almak yürek ister
Sebze almak yürek ister
41 0
Kıta cehenneme dönüştü
Kıta cehenneme dönüştü
35 0
Koopbank'ın 20 şanslısı altınlarını aldı
Koopbank'ın 20 şanslısı altınlarını aldı
57 0
Trafik tabelası mı bilmece tahtası mı?
Trafik tabelası mı bilmece tahtası mı?
69 0
banner355

Mormenekşe’de gençlere şans doğdu

banner27

Mormenekşe’de gençlere şans doğdu

K-PET Birinci Ligin ilk devresinde istikrarsız bir grafik çizen ve devreyi 9. sırada tamamlayan Mormenekşe ikinci devre öncesinde kadrosunda revizyon gerçekleştirecek.

Mormenekşe U21 Takımından yetişen 2 genç futbolcu Ertan Menekşeli ve Nurettin Çobanoğlu, A Takımına alındılar. Her 2 futbolcu da A Takım ile antrenmanlara başlarken, hazırlık maçlarında da oynamaya başladılar.

Bu arada Mormenekşe’nin sezon başında yarı devreliğine kadrosuna kattığı Tugay Sezer’in yeniden Yeni Boğaziçi’ne dönebileceği öğrenildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.