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Mormenekşe’de birlik beraberlik var

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Mormenekşe ile Görneç, golcüleri Gökay ve İlyas’ın karşılıklı attıkları birer golle 1-1 berabere kalıp, birer puanı hanelerine yazdırdılar

Mormenekşe’de birlik beraberlik var
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Yer: Cemal Balses Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Sertan Alkın, Mehmet Ekşici

Mormenekşe: Mehmet Salih, Gökay, Fetin(Tugay), Sabri, Emre(Nazım), Tacettin, Salih, Ömer, Burak, Berhan, İrfan(Aykut)

Görneç: Ferhat, Mehmet(Yaşar), Hasan, Levent, Mehmet Çavuş(Orhan), Mehmet Çavuş, İsmet, Besim(Necati), Hasan Yaşinses, Rifat, İlyas

K-PET Birinci Ligde Mormenekşe kulübü dün Görneç karşısında en zor maçlarından birine çıktı. Aynı elim trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Haşim Girgin ve eski futbolcusu Yahya Amasyalı anısına hazırlanan pankartla sahaya çıkan Mormenekşe’de atılan gol sonrasında futbolcular Haşim’in formasına sarıldılar.

Maçın ilk devresinde 2 takım da etkisiz oynarlarken, devrede gol sesi çıkmadı.

İkinci devreye hızlı başlayan Mormenekşe’nin kazandığı penaltı vuruşunu takımın golcüsü Gökay gole çevirdi. 1-0

Görneç bu gole tepki vermekte gecikmezken 52’de takımın golcüsü İlyas sahneye çıkarak, skoru yeniden eşitledi. 1-1 Geriye kalan dakikalarda da başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

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