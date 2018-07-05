Mormenekşe’de başkan adayı çıkmadı

K-PET 1.ligde mücadele eden Mormenekşe Gençlerbirliği Spor Kulübü Çarşamba akşamı genel kurulunu gerçekleştirdi. Yapılan genel kurul sonucu başkanlığa aday çıkmazken, faaliyet ve maliyet raporları okunup aklandı, başkanlık seçimi için genel kurul 11 Temmuz Çarşamba akşamına ertelendi. Kulüp lokalinde yapılan genel kurulda divan başkanlığını Hüseyin Menekşeli, sekreterliklerini ise Mustafa Awwad ve Halil Erdoğuş yaptı. Divan oluşmasından sonra sırasıyla 2017-18 sezonu faaliyet ve maliyet raporları okunup aklandı. Maliyet raporunda 2017-2018 sezonu kulüp gelirleri 355 bin TL, sponsor gelirleri ve yönetim kurulu üyelerinin bağışları 524 bin TL, giderler ise 879 bin TL olarak açıklandı. Raporlar daha sonra genel kurula katılan üyeler tarafından aklandı.

HASAN KEMAL SESİGÜZEL: MORMENEKŞE HEP BAŞARIYI HAKEDİYOR

Kulüp başkan vekili Hasan Kemal Sesigüzel, faaliyet raporunu okurken 2017-18 sezonunda kullanımlarında olan Cemal Balses Stadı’nın zeminin yenilendiğini, mevcut zeminin yanına çim zeminli antrenman sahası yapıldığını, altyapı çalışmalarına devam ettiklerini ve A takımın ise süper lige çıkmayı play-off maçları sonucu kaybettiğini belirtti. Sesigüzel Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü’nün köklü bir camia olduğunu ve geçmişten beri hep başarılar yaşadığını ve gelecekte de başarıları hak ettiğini söyledi.

METİN MENEKŞELİ: KULÜBÜME DESTEĞİM HEP SÜRECEK

Kulübün eski başkanı Metin Menekşeli genel kurulda üyelere hitaben yaptığı konuşmada, Mormenekşe spor kulübünü canı kadar sevdiğini, geçmişte bu kulübe hizmet ettiğini ve gelecekte de kulübüne hizmet etmek istediğini belirtti. Burada görevin başta Mormenekşeliler olmak üzere kulübünü seven herkese düştüğünü ve bugünden itibaren kulübe hizmet etmek adına herkesi birlik beraberlik içinde olmaya davet etti.

HİLMİ ÖZTEMİZ: DAHA KURUMSAL OLMALIYIZ

Kulübün eski başkanlarından Hilmi Öztemiz ise başta Mormenekşe spor kulübü olmak üzere tüm kulüplerin başta yönetim ve muhasebe yapıları olmak üzere daha kurumsal yapı içerisinde olmaları gerektiğini savunarak başarının ve sürdürülebilir olmanın tek yolunun bu olduğunu belirtti.