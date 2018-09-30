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Mormenekşe sevinsin mi? Üzülsün mü

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Mormenekşe zorlu Ozanköy deplasmanında 3 kez öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı. Mormenekşe yediği son dakika golüyle 1 puana razı olurken, zorlu deplasmandan puan çıkarmasına sevinemedi

Mormenekşe sevinsin mi? Üzülsün mü
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Yer: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Cemal Sarı, Necmi Bulut

Ozanköy: Mehmet Emin, Saydam, Bekir Yıldız, Dalyan (Selçuk), Aytun (Murat Gertik), Ahmet, Muhammet (Hasan Basri), Hasan, Aksel, Ali, Mustafa

Mormenekşe: Gökhan, Ali İmam (Mehmet Sakallı), Fevzi (Can Özsoy), Nasuh, Mehmetali, Emre Kuvvetlişahin, Rıdvan, Emre İmam, Burak (Şevki), Sabri, Fetin

Goller: 33. Dk (P) Saydam, 48. Dk. ve 90. Dk Mustafa Çiçekli (Ozanköy), 6. Dk. Emre Kuvvetlişehin, 30. Dk Burak Tünsay, 79. Dk Ali İmam (Mormenekşe)

K-Pet Birinci Ligi’nde ikinci hafta maçında 2 güçlü ekip, Ozanköy ile Mormenekşe, gol düellosunda yenişemeyerek 3-3 berabere kaldı.

Konuk ekip Mormenekşe’nin hızlı başladığı karşılaşmada 6. dakikada gelişen atakta Emre Kuvvetlişahin’in vuruşu filelere gidince Mormenekşe deplasmanda 1-0 öne geçti.

30. dakikada gelişen atakta ise bu kez Burak Tünsay topu filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

33. dakikada Ozanköy’ün kazandığı penaltı atışını Saydam gole çevirdi ve skor 1-2 oldu.

İkarşılaşmanın ilk devresi 2-1 Mormenekşe’nin üstünlüğünde tamamlandı.

48. dakikada gelişen Ozanköy atağında Mustafa Çiçekli kafayla topu filelere göndererek skora eşitliği getirdi ve maç 2-2 oldu.

79. dakikada Ali İmam’ın kafa golü Mormenekşe’yi yeniden öne geçirdi ve skor 3-2 oldu.

90. dakikada Mustafa Çiçekli yeniden kafa ile golünü atarak takımına yeniden beraberliği getirdi.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Ozanköy ile Mormenekşe karşılaşmadan 3-3 berabere ayrılşarak ikinci haftada bir puana razı oldu.

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