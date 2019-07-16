Mormenekşe, Perşembe akşamına odaklandı

Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe’de Pazartesi akşamı yapılması beklenen mali genel kurul nisap yetersizliği ve yaşanan tartışmalar nedeniyle 18 Temmuz Perşembe akşamı saat 20:00’ye ertelendi.

Yaşanan tartışmalar sonrasında ise uzlaşı çıkarken, kulüp lokalinde yapılacak genel kurul öncesi bir toplantı yapan yönetim kurulu eski başkanlar ile bir araya gelerek güçlü bir yönetim kurulu kurmayı hedefleyecek.

Perşembe akşamı yapılacak mali kuruldan sonra yönetim ibra edilir edilmez yeni sezon ile ilgili çalışmaları hızlandıracak.