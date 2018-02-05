Mormenekşe, Öztugay'dan şikayetçi

Mormenekşe yönetimi, geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştıkları Esentepe maçını yöneten hakem Mustafa Öztugay hakkında eleştirilerde bulundu

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe, geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştıkları Esentepe maçını yöneten hakem Mustafa Öztugay hakkında eleştirilerde bulunarak, maçlarını yönetecek hakemlerden sadece adil yönetim istiyoruz çağrısında bulundu.

Yönetim kurulu imzası ile yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığımız Esentepe maçında karşılaşmayı yöneten hakem Mustafa Öztugay gerek bizlere gerekse maçı izleyen futbolseverlerin maç sonu açıklamalarına göre son derece kötü bir performans sergilemiş ve maçın sonucuna etki etmiştir. Henüz maçın ilk dakikalarında ve ilk yarının ortalarında futbolcumuz Turgut Kaçar’a ceza alanı içerisinde yapılan net faullere penaltı kararı vermemiş, bununla beraber futbolcumuz Emre Kuvvetlişahin’e maç içerisinde gösterdiği yanlış sarı kart ile kırmızı kart görmesini sağlamıştır. Maalesef hakem Mustafa Öztugay’ın bu performansı bizler için ilk değildir. Ligin ilk yarısında deplasmanda karşılaştığımız Gönyeli maçında da yine Mustafa Öztugay yanlış kararları ile maça damga vurmuş ve yine maçın sonucuna etki edecek bir yönetim göstermiştir. Lig yarışında her puanın çok önemli olduğu bu periyotta ne bizim ne de başka takımın bu kadar bariz hakem hatalarına tahammülü yoktur düşüncesindeyiz.

Bizlerin kulüp olarak tek isteği maçlarımızda görev yapacak hakemlerimizin adil yönetim göstermeleridir. Bu konu ile ilgili hafta içerisinde futbol federasyonu ve merkez hakem kuruluna gerekli şikayetlerde bulunacağız.”