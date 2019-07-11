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Mormenekşe olağan mali genel kurul yapacak

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Mormenekşe olağan mali genel kurul yapacak
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Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü olağan mali kurulunu yapıyor.

15 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20:00 de kulüp lokalinde yapılacak genel kurul aşağıdaki maddeler için toplanıyor. Kulüp başkanı Hilmi Öztemiz olağan mali genel kurula tüm üyelerin katılması çağrısında bulundu. Olağan mali genel kurulun gündemi şöyle:

1-Açılış

2-Divanın oluşturulması

3-2018-2019 sezonu faaliyet raporunun okunup aklanması

4-2018-2019 sezonu maliyet raporunun okunup aklanması

5-Dilek ve temenniler.

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