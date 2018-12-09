Mormenekşe oh, Maraş of çekti

Orta sıralarda mücadele eden Mormenekşe konuk ettiği düşme potası içindeki Maraş’ı 4-0 gibi farklı skorla mağlup ederek rahat bir nefes aldı

Stad: Mormenekşe Cemal Balses Stadı Hakemler: Evren Karademir, Mehmet Ünal, Burak Mandıralı Mormenekşe: Hamit, Fetin, Nasuh, Sabri(Aykut), Mehmet, Can, Mehmetali (Nurettin), Ali İmam, Rıdvan(Tuğhan), Emre İmam, Burak, Maraş: Yılmaz Mert, Yavmi Çelebi, Ahmet Dölek (Dk.66 Mustafa Gök), Doğan Gözütok, Salih Kemaneciler, Mehmet Küçükkutlu, Eren Kandemir(Süleyman), Mustafa Köleli, Gökhan Yazlık(Mehmet Göreli), Kaan Ayseki(Faruk), Ramazan Tebelleşol Goller: Dk. 21 Fetin, Dk 50 Burak, Dk. 71 Ali İmam, Dk. 82 Tuğhan K-Pet 1. Lig’in sezona iyi başlayan ancak istediği sonuçları elde edemeyen Mormenekşe ile alt sıralarından uzaklaşmak isteyen Maraş arasındaki mücadeleyi, üst sıralarını hedefleyen ev sahibi Mormenekşe 4-0 kazandı. 21. dakikada Fetin’in ayağından bulduğu golle ilk devreyi 1 -0 önde kapatan Mormenekşe, ikinci yarının başında 50. dakikada Burak’ın ayağından ikinci golü bularak rahatladı. 70. dakikada Ali İmam’ın ayağından bulduğu golle skoru 3-0 yapan Mormenekşe, 82. dakikada ise oyuna ikinci yarıda giren Tuğhan’ın ayağından bulduğu golle rakibi Maraş’ı 4-0 mağlup ederek orta sıralarda yerini korudu. Maraş ise düşme hattında kaldı.