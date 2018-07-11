Mormenekşe'nin başkanı Öztemiz

K-PET Birinci Lig kulüplerinden Mormenekşe'de dün akşam yapılan ikinci genel kurulda kulübün yeni başkanı belirlendi. Hafta boyunca süren başkan adayı bulma çalışmaları sonrasında genel kurula tek başkan adayı olarak giren Hilmi Öztemiz, üyelerin onayı ile kulübün yeni başkanı oldu. Hilmi Öztemiz, kısa süre içerisinde yönetim kurulunu belirleyecek.