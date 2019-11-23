Mormenekşe morartmaya alıştı

Mormenekşe aldığı galibiyetlerle çıkışa geçerken, Bostancı Bağcıl'ı da mağlup etti. Bostancı Bağcıl ise kötü gidişini sürdürüp düşme hattında kaldı

K-PET Birinci Ligin 11. haftasında Mormenekşe aldığı galibiyetlerle çıkışa geçerken, Bostancı Bağcıl'ı farklı mağlup etti. Bostancı Bağcıl ise kötü gidişini sürdürüp düşme hattında kaldı. Cemal Balses Stadında oynanan ve Hüseyin Özkan'ın yönettiği maçın ilk devresinde Bostancı Bağcıl Zekai'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen 1 dakika sonra Emre'nin golüyle devre 1-1sona erdi. İkinci devre mutlak Mormenekşe etkisinde geçerken, Berhan, Tacettin ve İrfan'ın golleriyle kırmızı yeşilliler maçı 4-1 kazandılar. Mormenekşe'de ilk golü atan Emre uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.