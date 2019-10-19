banner255
banner69
Lider direkleri geçemedi
Lider direkleri geçemedi
65 0
ABD-Türkiye görüşmesinin detayları sızdı
ABD-Türkiye görüşmesinin detayları sızdı
12 0
 
Güney’de nüfusun yüzde 23,9’u fakir
Güney’de nüfusun yüzde 23,9’u fakir
23 0
Savaş senaryosu canlandırıldı
Savaş senaryosu canlandırıldı
9 0
Geçitkale gövde gösterisi yaptı
Geçitkale gövde gösterisi yaptı
580 0
Çakar, Girne Havaalanı’na inecekmiş!
Çakar, Girne Havaalanı’na inecekmiş!
736 0
Cimnastikçiler Düzova’yı coşturdular
Cimnastikçiler Düzova’yı coşturdular
14 0
banner82

Mormenekşe moral buldu

banner27

Mormenekşe, futbolcusu Haşim ve eski futbolcusu Yahya’yı kaybetmenin verdiği üzüntü ile maçlarına çıkarken Ozanköy’ü deplasmanda mağlup ederek az da olsa moral buldu

Mormenekşe moral buldu
banner267

K-PET Birinci Ligde Mustafa Özkayım Stadında oynanan ve Ferhat Tuna’nın yönettiği Ozanköy – Mormenekşe maçını deplasman ekibi Mormenekşe 2-1 kazandı.

Mormenekşe, futbolcusu Haşim ve eski futbolcusu Yahya’yı kaybetmenin verdiği üzüntü ile maçlarına çıkarken Ozanköy’ü deplasmanda mağlup ederek az da olsa moral buldu.

Maça 2 takım adeta gollerle başlarken, 4’te Mormenekşe Emre Kuvvetlişahin ile 1-0 öne geçti. 9’da Akın Topal ilk devrenin skorunu belirledi. 1-1

Maçın ikinci devresinde ise 75. Dakikada Tacettin Köse takımını yeniden öne geçiren golü atarken, maç 1-2 sona erdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.