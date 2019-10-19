Mormenekşe moral buldu

Mormenekşe, futbolcusu Haşim ve eski futbolcusu Yahya’yı kaybetmenin verdiği üzüntü ile maçlarına çıkarken Ozanköy’ü deplasmanda mağlup ederek az da olsa moral buldu

K-PET Birinci Ligde Mustafa Özkayım Stadında oynanan ve Ferhat Tuna’nın yönettiği Ozanköy – Mormenekşe maçını deplasman ekibi Mormenekşe 2-1 kazandı. Mormenekşe, futbolcusu Haşim ve eski futbolcusu Yahya’yı kaybetmenin verdiği üzüntü ile maçlarına çıkarken Ozanköy’ü deplasmanda mağlup ederek az da olsa moral buldu. Maça 2 takım adeta gollerle başlarken, 4’te Mormenekşe Emre Kuvvetlişahin ile 1-0 öne geçti. 9’da Akın Topal ilk devrenin skorunu belirledi. 1-1 Maçın ikinci devresinde ise 75. Dakikada Tacettin Köse takımını yeniden öne geçiren golü atarken, maç 1-2 sona erdi.