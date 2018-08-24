Mormenekşe minikleri şampiyon

YeniboğaziçiPulya Festivali kapsamında düzenlenen minikler futbol turnuvasında şampiyon Mormenekşe oldu. Mormenekşe Cemal BalsesStadı’ında yapılan maçlarda 2006-2007 yaş kategorisindeki minikler mücadele etti. Mormenekşe, Yeniboğaziçi, Mağusa Spor Akademi ve Fenerbahçe altyapı takımlarının katıldığı turnuvada, rakiplerini yenen Mormenekşe ve Yeniboğaziçi minikleri final maçında karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli ve zevkli geçen maçın sonunda Mormenekşe minikleri maçı 4-3 kazanarak turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Turnuva sonunda takımlara kupa ve madalyalarını Yeniboğaziçi belediyesi başkanı Mustafa Zurnacılar ile komite üyeleri verdi.