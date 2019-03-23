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Mormenekşe komşusunu üzdü

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K-Pet 1. Lig’de düşme potasını yakından ilgilendiren bölge derbisinde Mormenekşe konuk ettiği Yeni Boğaziçi’nin Mehmet Sakallı’nın attığı golle 1-0 mağlup ederek haftalar sonra galibiyetle tanışarak nefes aldı

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Mormenekşe komşusunu üzdü
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Stad: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Şakir Azizoğlu, Engin Akkagün

Mormenekşe: Hamit, Rıdvan, Mehmet Sakallı, Fetin, Sabri, Haşim, Emre(Mustafa Zorba), Halil (Can), Gökay, Mustafa (Burak), Faruk

Yeni Boğaziçi: Ersoy, Burçin(Atabek), Zübeyir, Çağrı, Hasan, Mehmet Çağakan, Amir(Hasan Büke), Tugay, Adem, Hakan, Cesur(Yunus)

Gol: Dk. 50 Mehmet Sakallı (Mormenekşe)

İbrahim DALOĞLU

K.Pet 1. Lig’in 23. Hafta karşılaşmasında düşme potası içinde bulunan Mormenekşe ile play-out içindeki komşusu Yeni Boğaziçi arasındaki mücadeleyi Mormenekşe 1-0 kazanarak ikinci devrede galibiyetle tanıştı. Bu sonuçla Mormenekşe ile Y.Boğaziçi’nin puanları eşitlendi.

Karşılaşmanın ilk devresinde her iki takımda orta alan mücadelesi yaparken, pozisyon üretemedi.

Ev sahibi Mormenekşe ikinci devreye daha atak başladı.

Dk. 50 Mormenekşe’nin kazandığı kornerde paslaşarak kullanılan atışta Burak’ın ortasında arka direkte boşta kalan Mehmet Sakallı’nın yatarak kafa vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu.

Dk. 80 Mormenekşe kontratağında sağ kanatta topla buluşan Rıdvan hızla Y.Boğaziçi ceza alanına girerek arka direğe kaldırdığı topla buluşan Burak çalımla önünü boşaltarak şutunu attı ancak Yeni Boğaziçi defansı topu kale çizgisinden çıkararak gole izin vermedi.

Dk. 82 Yeni Boğaziçi’nin Mormenekşe ceza yayının gerisinden kazandığı serbest vuruşu kullanan Adem’in şutunda top yandan az farkla auta gitti.

Dk. 90+3 Yeni Boğaziçi’nin kazandığı korner atışında Mormenekşe ceza alanı içinde oluşan karambolde topla son olarak buluşan Zübeyir’in vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Mormenekşe’nin 1-0 üstünlüğünde tamamlandı.

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