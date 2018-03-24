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Mormenekşe karizmayı Dumlupınar’a çizdirdi

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Dumlupınar, altı haftalık galibiyet serisi yakalayan Mormenekşe’yi 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, rakibinin çıkışını sonlandırdı. Alınan galibiyet sonrasında Dumlupınar, rakibi ile puan farkını azaltıp, play off iddiasını sürdürdü

Mormenekşe karizmayı Dumlupınar’a çizdirdi
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Yer: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Ahmet Özkurtuluş, Fatih Bardakçıoğlu

Dumlupınar: Onurhan, Mehmet Fuat, Ali Özay, Mustafa Çelik (Charalampos), Hasan Mani, Mustafa Taşcıoğlu, Can Özbilen (Eray), Berke, Mustafa Sakallı, Eser, Tahir (Hasan Bahtıkara)

Mormenekşe: Gökhan, Turgut Kaçar (Burak), Hüseyin Özbaysal (Ahmet Arıtaş), Emre, Nasuh, Can Özsoy (Mehmetali Öztemiz), Ömer Furkan, Ali Bayır, Sabri, Gökay, Rıdvan,

Goller: 17. Dk. Tahir, 27. Dk. Mustafa Sakallı, 88. Dk ve 90. Dk Charalampos (Dumlupınar)

K-Pet Birinci Ligi’nde üst sıralara tırmanmak isteyen iki takımın mücadelesinde kazanan Dumlupınar oldu.

Dumlupınar konuk ettiği Mormenekşe’yi 4-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapadı.

17. dakikada gelişen atakta Tahir topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

27. dakikada gelişen Dumlupınar atağında gelen topa Mustafa Sakallı kafayı vurdu ve topu filelere gönderdi. Bu golle Dumlupınar skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Dumlupınar’ın üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarı oyuna giren Charalampos 88. Dakikada topu filelere göndererek skoru 3-0 yapan golu attı.

90 dakikada Charalampos kendisinin ikinci takımının  üçüncü golünü atarak skoru belirledi.

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