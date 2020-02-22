Mormenekşe kaptanıyla güzel

Mormenekşe kaptan Gökay’ın yıldızlaştığı maçta Görneç’ideplasmanda mağlup ederek Play out hattından çıktı.Düşüşü süren Görneç ise Play out hattına geriledi

Richard BEALE

K-Pet Birinci Ligin 20. haftasında 3 Şehitler Stadında karşılaşanGörneç ile Mormenekşe arasında oynanan maçtan gülerek ayrılan deplasman ekibi Mormenekşe oldu.

Mormenekşe kaptan Gökay’ın yıldızlaştığı maçta Görneç’ideplasmanda mağlup ederek

Play out hattından çıktı. Düşüşü süren Görneç ise Play out hattına geriledi.

İlk devrede Görneç kalecisi Ferhat kurtarışlarıyla takımını ayakta tutarken, 45’te Gökay’ın golü geldi. 0-1

İkinci devrenin ilk 15 dakikasında Görneç baskı kurarken, Mustafa Arnavut’un pasında Levent harika bir gol attı. 1-1 Ömer Furkan 2 dakika içerisinde, 68 ve 70’de 2 gole imza atıp skoru 1-3 yaparken, Gökay ikinci golde asist yapan futbolcuydu. Mormenekşe’de Sami, Görneç’te ise Besim son anlarda kırmızı kart gördüler.