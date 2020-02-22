banner255
banner69
Bekir’in yıldızlı golu
Bekir’in yıldızlı golu
66 0
25 saat boyunca durmaksızın temel dökümü yapacaklar
25 saat boyunca durmaksızın temel dökümü yapacaklar
568 0
 
Porsche Macan'a GTS dopingi
Porsche Macan'a GTS dopingi
25 0
İlahlar “Oyna GG” dedi
İlahlar “Oyna GG” dedi
98 0
51 0
Anketler doğru söylemez
Anketler doğru söylemez
92 0
Hamitköylüler kenetlendi
Hamitköylüler kenetlendi
177 0
banner374

Mormenekşe kaptanıyla güzel

banner27

Mormenekşe kaptan Gökay’ın yıldızlaştığı maçta Görneç’ideplasmanda mağlup ederek Play out hattından çıktı.Düşüşü süren Görneç ise Play out hattına geriledi

Mormenekşe kaptanıyla güzel

Richard BEALE

K-Pet Birinci Ligin 20. haftasında 3 Şehitler Stadında karşılaşanGörneç ile Mormenekşe arasında oynanan maçtan gülerek ayrılan deplasman ekibi Mormenekşe oldu.

Mormenekşe kaptan Gökay’ın yıldızlaştığı maçta Görneç’ideplasmanda mağlup ederek

Play out hattından çıktı. Düşüşü süren Görneç ise Play out hattına geriledi.

İlk devrede Görneç kalecisi Ferhat kurtarışlarıyla takımını ayakta tutarken, 45’te Gökay’ın golü geldi. 0-1

İkinci devrenin ilk 15 dakikasında Görneç baskı kurarken, Mustafa Arnavut’un pasında Levent harika bir gol attı. 1-1 Ömer Furkan 2 dakika içerisinde, 68 ve 70’de 2 gole imza atıp skoru 1-3 yaparken, Gökay ikinci golde asist yapan futbolcuydu. Mormenekşe’de Sami, Görneç’te ise Besim son anlarda kırmızı kart gördüler.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.