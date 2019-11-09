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Mormenekşe, "İsmail Dayı" ruhu ile kazandı

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Mormenekşe, kulübün simgesi "İsmail Dayı"nın heykelinin açılışının yapıldığı günde Çanakkale karşısında geriden gelerek, Burak'ın golleriyle maçı kazandı

Mormenekşe, "İsmail Dayı" ruhu ile kazandı
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K-PET Birinci Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen 2 takımın maçından galip ayrılan taraf olan Mormenekşe, 8-0'lık Dumlupınar mağlubiyetinin olumsuzluğunu da üzerinden attı.

Mormenekşe, kulübün simgesi "İsmail Dayı"nın heykelinin Cemal Balses Stadında açılışının yapıldığı günde Çanakkale karşısında geriden gelerek maçı kazandı.

Tufan Çerçioğlu'nun yönettiği maçın ilk devresinde kontrollü oynayan Çanakkale, yıldız futbolcusu Yunus Kalaycı'nın 39. dakikada attığı golle ilk devreyi önde tamamladı. 0-1

İkinci devrede maçı çevirmek için yüklenen Mormenekşe, Burak Tünsay'ın 5 dakika içerisinde 47 ve 52. dakikalarda attığı gollerle maçı 2-1 kazanırken, 11 puanla sıralamada Çanakkale'nin üstüne çıktı. Çanakkale ise 10 puanda kaldı.

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