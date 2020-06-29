Mormenekşe işine baktı

K-PET Birinci Ligin 25. Hafta mücadelesinde play out hattından uzaklaşmak isteyen Mormenekşe ile play off hedefindeki Gençler Birliği karşılaştı.

Fehim Dayı, Özal Çağlayan, Halil Atlar hakem üçlüsünün yönettiği Cemal Balses Stadındaki maç çekişmeli geçti. Mormenekşe kornerden Furkan ile gol bulunca ilk devre 1-0 sona erdi.

Mormenekşe ikinci devrede Ahmet Arıtaş ile skoru 2-0 yaparken, Sertan ile Gençler Birliği 1 gol bulup umutlandı. Ancak Emre Kuvvetlişahin’in golü maçın skorunu belirledi. 3-1

35 puana yükselen Mormenekşe, play out hattından uzaklaşıp nefes alırken, Gençler Birliği play off hattında 1 sıra geriledi. Gençler Birliği’nde Serkan Zeyin ve Emre Kuvvetlişahin kırmızı kart gördüler.