Mormenekşe ikinci devrede coştu

K-PET Birinci Ligin 14. haftasında Şht Şevket Kadir Stadında oynanan Mormenekşe, Lapta maçını Mormenekşe rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Kerem Eran'ın yönettiği maçta ligde rahat konuma gelmek isteyen 2 takımın maçında ev sahibi Lapta maça daha etkili başladı. Maçın 34. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunu Lapta'nın golcüsü Ömer Kaygusuz ağlara gönderdi. 1-0
İkinci devrede Mormenekşe özellikle son 20 dakikada oyuna ağırlığını iyice koydu. Maçın 77. dakikasında takımın yıldızı Emre Kuvvetlişahin skora denge getirdi. 1-1 Maçta son sözü ise deneyimli golcü İrfan Boşnak söyledi. 2-1
Mormenekşe aldığı 3 puanla puanını 21'e yükseltirken, 19 puanda kalan Lapta'yı da sıralamada geride bırakıp 7. sıraya tırmandı.