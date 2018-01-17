Mormenekşe hücum hattını güçlendirdi

Mormenekşe’de daha önce anlaşmaya varılan 3 hücum futbolcusu Rıdvan Doymaz ve Sami Yahat ile Türkiyeli futbolcu Ömer Furkan Yılmaz’a imzalar attırıldı

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe’de daha önce anlaşmaya varılan 2 hücum futbolcusu Rıdvan Doymaz ve Sami Yahat’a imzaları attırarak hücum hattını güçlendirdi.

Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Mormenekşe’de, antrenör Ufuk Fırat’ın raporu doğrultusunda yapılan transferlerden Rıdvan Doymaz bonservisli, Sami Yahat ise kiralık olarak kadroya dahil edildi. Kulüp asbaşkanı Hasan Kemal Sesigüzel daha önce Mormenekşe forması giyen Rıdvan ve Sami’yi kulübe kazandırdıkları için oldukça mutlu olduklarını belirtirken, transfer çalışmalarının transferin son gününe kadar devam edeceğini söyledi.

Bu arada Mormenekşe, Türkiye’de amatör ligde Küçükköyspor’da oynayan forvet futbolcusu Ömer Furkan Yılmaz’a da yönetici Hüseyin Yünsay’ın huzurunda imza attırdı.