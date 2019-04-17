Mormenekşe, Hamitköy'ü morarttı

Ligde kalma mücadelesi veren Mormenekşe, Hamitköy ile oynadığı 26. hafta erteleme maçını 2-0 kazanarak, sahadan istediğini alarak ayrılan taraf oldu

Yer: Cemal Balses Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Sabriye Atikoğlu, Halil erdem Canaloğlu

Mormenekşe: Gökhan, Rıdvan, Mehmet(Sabri), Nasuh, Fetin, Halil, Haşim, Gökay(Ahmet), Emre, Burak(Can), Furkan

Hamitköy: Emre, Osman (Hasan), İbrahim, Agit, Mert, Hüseyin(Ali), Halil İbrahim, Micheal, Furkan, Toykan, Muhammed

Goller: Dk. 51 Burak, Dk. 90 Rıdvan (Mormenekşe)

K-PET Birinci Ligde kalma mücadelesi veren Mormenekşe, Hamitköy ile oynadığı 26. Hafta erteleme maçını 2-0 kazanarak, sahadan istediğini alarak ayrılan taraf oldu. Hamitköy ise kötü oynadığı maçı kaybederek, ikinci devrede aldığı kötü sonuçlara bir yenisini daha ekleyerek, zirve yarışında önemli 3 puanı daha kaybetti.

Mormenekşe, Hamitköy karşısında daha istekli ve etkili olan taraf olmasına rağmen ilk devrede her 2 ekip de tehlike yaratamadılar.

İkinci devreye Mormenekşe, daha etkili başlarken, 51. dakikada Hamitköy ceza alanında oluşan karambolde, Burak topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra Hamitköy toparlanmasına rağmen, etkili atak geliştirip, topu Muhammedle buluşturmakta zorlandı.

Hamitköy’ün kazandığı frikik vuruşlarında ise Toykan kötü vuruşlarla yararlanamazken, maçın 90. dakikasında sahanın en iyi isimlerinden olan Rıdvan, kendi yarı alanından kaptığı topu rakip ceza alanına kadar taşıyarak golünü atarken, skoru da belirledi.

Mormenekşe aldığı 3 puanla puanını 28 yaparken, play out hattının en üst basamağı olan 11. sıraya yükseldi.