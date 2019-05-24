Mormenekşe güldü, Maraş üzüldü

Mormenekşe, Maraş'ı mağlup ederek Play- out maçları sonunda lige tutunurken, Maraş BTM Birinci Lige düşen üçüncü takım oldu

K-PET Birinci Lig Play-out üçüncü maçında Maraş’ı mağlup eden Mormenekşe ligde kalmayı başardı. Maraş ise BTM Birinci Lige düştü.

K-Pet Birinci Ligden BTM Birinci Ligine düşecek son takımın belirleneceği Play-out üçüncü maçında Mormenekşe ile Maraş karşı karşıya geldi. Cihangir Stadı’nda oynanan ve Serkan Şimşek'in yönettiği maçın İlk yarısı 2-1 Mormenekşe üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmada Mormenekşe'yi lige bağlayan golleri Emre Kuvvetlişahin 2 ve Gökay kaydetti. Emre Kuvvetlişahin, maçın yıldızı olurken, sahadan alkışlar arasında çıktı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Maraş, rakibi karşısında taraftarının da desteğiyle yoğun baskı kurmasına rağmen gol bulamazken, Mormenekşe kontrataklarında zor anlar yaşayıp, gole engel olamayınca maçı 3-1 kaybedip ligden düştü.