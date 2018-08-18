Mormenekşe gençlerle kazandı

Birinci lig ekiplerinden Mormenekşe ile Karşıyaka’nın karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Mormenekşe karşılaşmayı 4-2 kazandı. Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan maçta her iki takım birçok oyuncu deneme imkanı bulurken, özellikle ev sahibi ekip Mormenekşe maç boyunca genç bir kadro ile sahada mücadele etti. Maçın gollerini Mormenekşe’den Furkan (2), Mehmetali ve Sabri atarken, Karşıyaka’nın golleri Fetin (kendi kalesine), Olgun (penaltı)dan geldi.