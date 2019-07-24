Mormenekşe'de genel kurul ertelendi

Mormenekşe'de bu akşam yapılan genel kurulda da başkan adayı çıkmadı. Kulübün durumu belirsizliğini korurken, camianın ileri gelenleri, Pazartesi'ne ertelenen genel kurula kadar kulüp başkan adayı bulmak için çalışma başlattılar. Adaylık için ise Metin Menekşeli ile Tuğçe Kirişoğlu'nun isimleri geçiyor.